Сельхозпредприятие в Воронежской области скрыло травму тракториста

Сельхозпредприятие в Воронежской области скрыло факт несчастного случая на производстве. В Гострудинспекцию региона пожаловался сам работник. Пострадавший тракторист получил травму ноги. Инцидент произошел в июле 2020 года.

- Инспекторы провели дополнительное расследование. Основной причиной несчастного случая явилось нарушение требований безопасности при буксировке автоприцепа. По результатам расследования, завершенного в феврале, несчастный случай признан связанным с производством. Права работника восстановлены. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц за нарушение трудового законодательства, - сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области.