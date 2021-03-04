В Воронежской области в машине нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В среду, 3 марта, в Воронежской области в селе Верхний Мамон в собственной машине обнаружили тело 68-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Автомобиль находился на территории частного гаража.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления СК, на месте ЧП работают следователи. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин смерти мужчины.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".