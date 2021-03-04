В райцентре Воронежской области за 16 миллионов отремонтировали поликлинику

Фото с сайта ДЗВО

В рамках областной адресной программы капитального ремонта в Лисках отремонтировали поликлинику. Стоимость работ составила 16 миллионов рублей.

В обновленных помещениях заменили оконные и дверные блоки, канализацию, системы горячего и холодного водоснабжения, отопление, вентиляцию, электропроводку, пожарную сигнализацию, а также заменили сантехнику во всех кабинетах.

Фасад поликлиники утеплили и облицевали керамогранитом, внутри провели ремонт стен и потолков, заменили полы, на 1 и 2 этажах отремонтировали туалета для детей и инвалидов. У учреждения появился тамбур на центральном входе, оборудованный пандусом, а тамбур на входе в филиал детской поликлиники оснастили колясочной и запасным входом.

Благоустройство коснулось и прилегающей территории. Теперь здесь есть современная детская площадка.

- С 1 февраля в поликлинике №2 возобновили прием участковые терапевты, акушер-гинеколог. Продолжает прием врач-педиатр. Работают процедурный и физиотерапевтический кабинеты, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. - С 1 марта на базе поликлиники №2 начал свою работу пункт вакцинации против COVID-19.