Воронежские драмтеатр и оперный возобновили показ детских спектаклей

"Продавец игрушек" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После послабления коронавирусных ограничений, касающихся детских представлений, к работе вернулись не только ТЮЗ и театр кукол, детские спектакли вернули в свои афиши и «взрослые» театры. Показы для юных зрителей в драме и оперном начнутся с 20 марта.

Кольцовский театр в марте покажет спектакли «Чук и Гек» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара (20 марта) и «Человек с детским акцентом» по произведениям Григория Остера (28 марта). В театре оперы и балета 20 и 21 марта представят балет «Продавец игрушек», 26 и 27 марта - «Чиполлино».

Напомним, согласно коронавирусным требованиям Роспотребнадзора и указа губернатора Воронежской области, представления для детей показывать пока будут с 50% заполнением зала.

Читайте также Воронежский театр кукол будет показывать спектакли в Доме актера

Воронежский ТЮЗ в один день покажет две премьеры