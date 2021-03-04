Воронежец вонзил ножницы в грудь собутыльнику

Ночью 4 марта полицию вызвали в квартиру на улице Беговой, там 38-летний мужчина получил ранение в грудь.

Как выяснили оперативники, в квартире выпивала компания из трех человек. В какой-то момент произошел конфликт, 30-летний хозяин ударил одного из гостей ножницами. Третий мужчина вызвал полицию и "скорую".

Подозреваемого задержали, в отделе полиции он признался, что находился в состоянии сильного опьянения и не помнит, из-за чего произошла ссора.

Теперь ему придется ответить умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.