Воронежцы жалуются, что вечером не могут уехать из центра города в Северный микрорайон

Когда люди вечерами перестанут стоять в очереди на маршрутки у вокзала, пока неясно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото очереди впечатляющих размеров на маршрутку № 108а. Автор поста утверждает, что этот автобус является, по сути, единственным, на котором можно уехать вечером из центра города до ЖК «Олимпии ский» или до улицы Шишкова. Все остальные маршрутки ходят очень редко. И что люди вынуждены стоять по 40-50 минут, чтобы уехать домой хотя бы стоя.

В мэрии так прокомментировали ситуацию с этим направлением общественного транспорта:

- Сейчас на маршруты № 108а выходит даже больше автобусов, чем запланировали ранее. А точнее, 24 машины со средним интервалом движения около 5-10 минут. Такие данные предоставляет система наблюдения ГЛОНАСС. Автобусы малого класса, работающие на линии, имеют вместимость до 22 человек. Ситуация на фото зафиксирована на конечной остановке общественного транспорта вблизи железнодорожного вокзала, где в часы пиковой нагрузки может быть повышенный трафик. В перспективе по мере поэтапного внедрения новой маршрутной сети через центральную часть города и улицу Шишкова планируем организовать работу маршрута № 69т, который будет обслуживаться большими автобусами. Также собираемся запустить новый маршрут № 29. Его автобусы поедут из Северного микрорайона до Митрофановского источника также через центр города.

Напомним, с апреля в Воронеже ликвидируют 16 автобусных маршрутов. В мэрии обещают, что на важнейших направлениях запустят новые.