Под Воронежем "семерка" влетела в автовоз: пострадал водитель большегруза

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло утром 4 марта в Новоусманском районе.

Около 7.40 на 24-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» ВАЗ-2107 под управлением 33-летнего водителя при выезде с второстепенной дороги в направлении Воронежа врезался в барьерное ограждение, после чего "семерка" отлетела в движущийся в попутном направлении автовоз «Мерседес бенц актрос». Грузовик после удара тоже врезался в ограждение.

В аварии пострадал 39-летний водитель автовоза, его доставили в больницу.