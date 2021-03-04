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В Воронеже обнаружили павильон, где в полной антисанатарии незаконно разливали алкоголь

На нарушителей составили протоколы
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Во время очередного антиалкогольного рейда сотрудников управы Ленинского района и полицейских на улице Краснознаменной обнаружили точку, где незаконно торговали алкоголем на розлив. Рюмки со спиртным сомнительного происхождения и качества продавали в павильоне без разрешения.

- В павильоне проверяющие обнаружили более десяти бутылок различной спиртосодержащей жидкости, готовой к реализации и несколько десятков уже порожних бутылок из-под нее, - рассказали в управе Ленинского района. - Полицейские составили административные протоколы и изъяли нелегальную продукцию.

В помещении павильона проверяющим предстала картина чудовищной антисанитарии и пренебрежения нормами пожарной безопасности. Управа направила обращения в органы санитарного и пожарного надзора, чтобы проверили торговую точку.

Криминал