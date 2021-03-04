В Воронеже с апреля ликвидируют 16 автобусных маршрутов

Многие воронежские автобусы ездят последние недели. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Активисты общественной организации «Город и транспорт» сообщили о ликвидации 16 автобусных маршрутов. Произойдет это уже в апреле. То есть, нынешняя система городского транспорта доживает последние недели.

С 1 апреля по улицам Воронежа перестанут ездить следующие автобусы:

6м (улица Перхоровича – Институт ФСИН), его заменят на новый 36-й, следующий через ВОГРЭС;

15а (Юго-Западный рынок – Школа № 95), он объединяется с маршрутом 15;

11 (Больница № 8 – микрорайон Боровое);

20м (улица Перхоровича – Березовая Роща);

22 (Цветной Бульвар – ВГУ);

25а (площадка Машмет – Студгородок ВГТУ);

49а (Больница № 8 – Студгородок ВГТУ);

52ав (ЖД Вокзал № 1 – Большая Заячья Поляна);

62 (Тверская – Цирк – Тверская);

68 (ЖД Вокзал № 1 – микрорайон Придонской);

68а (ЖД Вокзал – улица Е. Зеленко);

77к (кольцевой: Ленинский проспект – Чернавский мост – пр. Революции – Цирк);

79 (Бульвар Победы – площадка Боровская);

91 (Больница № 8 – микрорайон Отрожка);

93 (ЖД Вокзал № 1 – Митрофановский источник);

121 (ЖД Вокзал № 1 – Студгородок ВГТУ).

В мэрии напомнили, что ликвидация маршрутов проходит в рамках реализации транспортной реформы. Ранее по проекту «РосдорНИИ» вообще хотели убрать с улиц 29 маршрутов. Однако в итоге после обсуждения с активистами-общественниками и перевозчиками их число решили сократить почти вдвое. Ликвидировать решили те автобусы, которые, по данным чиновников, плохо заполняются, либо те, которые будут замещать новыми. В горадминистрации уверены, что наиболее оживленные направления без достаточного количества общественного транспорта не останутся. В мэрии обещали, что в доработанном проекте, который пока еще до конца не готов, число новых маршрутов увеличат.