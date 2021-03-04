Воронежский театр кукол будет показывать спектакли в Доме актера

"Каштанка". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр кукол «Шут» после послабления коронавирусных ограничений возвращается к полноценной работе после годового карантинного перерыва. Показы спектаклей для зрителей возобновляются 20 марта. Постановки, пока здание театра на проспекте Революции находится на ремонте, будут идти на сцене Дома актера (а не ВКЗ, как сообщалось ранее).

20 марта "Шут" покажет "Белоснежку и семь гномов", 21 марта - "Три поросенка и Черный волк", 25 марта - "Каштанку", 28 марта - "Плывет, плывет кораблик по имени Маршак".

Напомним, согласно коронавирусным требованиям Роспотребнадзора и указа губернатора Воронежской области, представления для детей показывать будут с 50% заполнением зала.