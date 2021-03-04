Музей "Петровские корабли" открывает зал славы Русского флота в Воронеже

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта музей «Петровские корабли», посвященный зарождению строительства российского военного морского флота на реке Воронеж, открывает новую часть экспозиции, приуроченную к 325-летию создания Военно-морского флота России, - зал славы Русского флота в Воронеже. В нем представят уникальные экспонаты и точные копии предметов по военно-морской тематике.

Напомним, по итогам 2020-го года музей «Петровские корабли» в рейтинге «Музейный инфорцентр» занял второе место среди музеев, интересных детям.

Музей, занимающийся популяризацией истории Воронежского края, связанной с именем Петра Великого и зарождением в наших краях русского флота, открылся на ул.Свободы, 59 в конце мая 2019-го, с тех пор его посетили более 10,5 тыс человек, в том числе иностранцы из 18 стран мира. В основе экспозиции лежат артефакты и предметы тех времен, исторические карты, муляжи и образцы оружия, а главное - макеты кораблей петровской эпохи, построенных на воронежских верфях.