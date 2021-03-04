Под Воронежем неудачливого игрока на бирже «развели» на 210 тысяч рублей

Любые финансовые операции после звонков незнакомцев - верный способ потерять все свои сбережения. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жертвой достаточно изощренного мошенничества стал 51-летний житель Новоусманского района. В сентябре 2020 года он нашел в Сети сайт, где обещали огромную прибыль на торгах криптовалют. Мужчине даже дали якобы заработать несколько миллионов рублей. Оставалось только этот большой куш обналичить. Жителю Новоусманского района позвонили незнакомцы и заявили, что помогут через счета в заграничных банках вывести его мощный выигрыш. Только надо заплатить комиссию.

Замороченный мужчина согласился. Перевел на разные номера телефонов 210 тысяч рублей. После этого сайт, где он тешился азартными биржевыми играми, оказался заблокирован. Обманутый мужчина обратился в полицию.

- По этому преступлению возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная ответственность по ней – пять лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. -Всего 3 марта в Воронежской области было девять фактов дистанционного мошенничества и еще 11 краж денег с банковский карт. Люди лишились в общей сложности около 1,3 миллиона рублей. Большинство из них сами перевели деньги мошенникам.

Полицейские советуют: тщательно проверяйте всю информацию, связанную с финансовыми операциями, которую вам сообщают незнакомые люди. В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты. Сейчас появились мошенники, обращающиеся под предлогом перечисления пособий с сайта государственных услуг. Стражи порядка призывают не верить этим прохиндеям и не переходить по сомнительным ссылкам. Обо всех положенных выплатах власти сообщают заранее и с максимальным освещением в СМИ.

Если Вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Так намного больше шансов, что аферистов поймают по горячим следам.