Аналитики в цифрах рассказали о женщинах Воронежской области в преддверии 8 марта

В преддверии 8 марта пресс-служба Воронежстата в цифрах рассказала о жительницах региона. Так, по последним данным в области проживает более 1,2 млн женщин (54,1% от общей численности населения).

Диспропорция между мужчинами и женщинами сохраняется, но в последние годы наметилась тенденция к ее сокращению. Да, на тысячу мужчин Воронежской области приходится 1177 женщин. Однако если брать только «трудоспособный» возраст, то окажется, что на девять представительниц прекрасного пола приходится десять мужчин.

Увеличивается продолжительность жизни женщин. По обновленному в прошлом году прогнозу Росстата, женщины, родившиеся в 2020 году, будут в среднем жить до 79,4 года (мужчины до 69,1 года). Аналитики утверждают, что этот показатель продолжит увеличиваться и к 2035 году достигнет 83,1 года у женщин, 75,3 - у мужчин. По последней информации вековой юбилей отметили 320 жительниц Воронежской области, а мужчин, перешагнувших столетний рубеж, было в 5,6 раза меньше - 57 человек.

Ранние браки уходят в прошлое. Хотя еще раз подчеркнем: самый большой выбор у девушек в возрастной группе 18-19 лет. В этот период на 1000 юношей приходилось всего 929 девушек. Далее с возрастом количество женихов уменьшается: например, в возрастной группе 30-34 года на 1000 парней приходилось уже 986 девушек.

Современные женщины стали позже становиться матерями. Средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,5 лет, что больше показателей пятилетней давности на 0,3 года.

Чуть менее половины детей (49,4 %) в последние годы родилось у женщин в возрасте 20-29 лет и еще 44,7% новорожденных появились у матерей в возрасте 30-39 лет.

В целом по Воронежской области суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) составил 1.27 против 1.52 в 2015 году.