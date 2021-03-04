В Воронеже 11-летний ребенок попал под колеса «Шкоды»

Ребенка госпитализировали Фото: из архива «КП»

3 марта около 12.50 на улице Торпедо в Воронеже автомобиль «Шкода Фабия» сбил 1-летнего пешехода. За рулем иномарки, двигавшейся со стороны улицы 9 Января в направлении улицы Загородная, находилась 22-летняя жительница города. По данным пресс-службы ГУ МВД школьник пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

За минувшие сутки в регионе произошло 153 ДТП, 107 из них – в Воронеже. В результате аварий пострадали семь человек.