Воронежский заповедник ждет гостей 6,7 и 8 марта

Длинные праздничные выходные 6,7 и 8 марта воронежцы могут провести на свежем воздухе в общении с природой. Горожан приглашают в Воронежский заповедник, который в эти дни будет работать в особом режиме:

Музей природы, Бобровый городок, экотропа «Черепахинская» – ВТ-ВС с 9:00 до 17:00.

Музей пожаров – СР-ВС 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

Музей Василия Пескова – ВТ-ВС 10:00-12:00, 14:00-16:00.

Администрация заповедника напоминает, что в период эпидемиологического неблагополучия экскурсии не поводятся, осмотреть экспозиции можно самостоятельно.

На территории заповедника действует масочный режим. При входе у всех гостей контролируют температуру.