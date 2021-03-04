Воронежцев приглашают принять участие в литературном конкурсе

фото упрвы Ленинского района

Управа Ленинского района Воронежа и «Централизованная клубная система» при поддержке Воронежского Дома Дружбы запускают конкурс для всех, кому больше семи лет.

«Части целого» - это литературный конкурс по профилактике экстремизма, направленный на развитие культуры межнациональных и межэтнических отношений, повышение уровня грамотности и культуры речи, снижение рисков возможного возникновения экстремизма. Участники могут творить в самых различных жанрах: эссе, рассказ, очерк, сказка, басня… Объем работы от 500 до 5000 знаков.

Конкурс пройдет в три этапа:

1 этап - 4.03-24.03.2021 г. – приём заявок и конкурсных работ.

2 этап – с 25.03-30.03.2021 г. – работа членов жюри, оценка конкурсных работ.

3 этап – 30.03-05.04.2021 г. – подведение итогов конкурса и награждение.

Чтобы принять участие в творческом соревновании, нужно прислать заявку, согласие на обработку данных и конкурсную работу до 24 марта на электронную почту club_form@mail.ru. Условия участия в конкурсе и список документов можно найти по ссылке vk.com/wall-201330533_267, а также выяснить у организаторов по телефону: 280-29-00.