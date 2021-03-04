Воронежцев предупредили о перебоях в работе раздела «Обращения граждан» на официальном сайте жилинспекции

Жители Воронежской области столкнулись с проблемами при попытках отправить жалобу через официальный сайт Государственной жилинспекции. Как пояснили в ведомстве, трудности связаны с изменениями федерального стандарта авторизации в ЕСИА, разработчики сайта ГЖИ проводят работы по восстановлению функционирования раздела «Обращения граждан». О завершении работ сообщат в разделе «Новости».

А пока воронежцы могут направлять свои обращения в ГЖИ другими способами. Например, через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) https://dom.gosuslugi.ru/#!/main, а также на портале Воронежской области в сети Интернет www.govvrn.ru в разделе «Приемная».