В одной из школ Воронежа родителей заставляли оплачивать работу уборщиц

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Все чаще родители стали жаловаться на поборы в воронежских школах и детских садах. В незаконном собирании денег с родителей попалось одно из учебных заведений. Факты выявила прокуратура в ходе проверки школы № 87 областного центра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 3 марта.

Как пояснили в прокуратуре, с родителей требовали деньги за уборку кабинета одного из классов, поскольку в школе была нехватка уборщиц.

В надзорном ведомстве также напомнили, что такие факты не относятся к благотворительности и обязала директора учебного заведения устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

В управлении образования и молодежной политики города прокомментировали ситуацию. По фактам сбора средств ответственному сотруднику, допустившему подобное, было объявлено дисциплинарное взыскание. А также заверили, что нарушения будут устранены.

– Напоминаем, что основным принципом привлечения образовательными учреждениями дополнительных средств является добровольность их внесения законными представителями, а также свобода выбора целей, на которые эта помощь может быть направлена, – подытожили в мэрии.