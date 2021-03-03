В райцентре под Воронежем двое мужчин ограбили магазин

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Желание выпить подвигло двух воронежцев на ограбление сельского магазина в городе Семилуки Воронежской области. Они заявились туда днем и попросту вынесли три бутылки дорогого крепкого алкоголя, минуя кассу. Сотрудники торговой точки не смогли самостоятельно их остановить и вызвали полицию.

Накануне стражи порядка задержали грабителей. Ими оказались ранее судимые приятели 29 и 37 лет. Ущерб, причиненный ими магазину, составил 2,7 тысяч рублей. Злоумышленники признались в содеянном и сказали, что спиртное почти сразу же выпили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». 37-летний подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 29-летний фигурант отделался подпиской о невыезде.