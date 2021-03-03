В Воронеже могут организовать сбор средств на создание памятника лидеру группы «Сектор Газа»

3 марта Илья Наумов, инициатор установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою), рассказал в социальных сетях о том, как развивается проект. В частности, общественник допустил возможность сбора средств на возведение скульптуры. Специальный счет может быть открыт в одном из банков.

В очередном обращении Илья Наумов подчеркнул, что открытие памятника планируется ко дню рождения исполнителя - к 27 июля 2021 года. Впрочем, до этой даты осталось крайне мало времени как для согласования, так и для изготовления монумента.

Общественник пока побывал на колокольном заводе в Шилово, где планируется изготовление монумента. Он обсудил детали проекта с одним из региональных скульпторов. Хотя пока финальной концепции нет.

Мэр Вадим Кстенин ранее отреагировал на предложение: он подчеркнул, что проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию. Пока же в мэрии проводят собственный опрос.

Большая часть воронежцев (45%) поддерживают идею установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою). Еще 18% респондентов также высказались «за», но отметили, что необходимо соблюсти определенные условия. Поддержку инициатива чаще всего находит среди местных жителей в возрасте от 18 до 29 лет. Такие данные приводит институт общественного мнения «Квалитас».