В Воронеже ко Дню города установят памятник выдающемуся писателю Гавриилу Троепольскому

Сегодня в Воронеже уже стоит памятник Белому Биму Черное ухо Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже появится памятник выдающемуся писателю, лауреату государственной премии СССР Гавриилу Троепольскому. Он будет размещен недалеко от входа в парк «Орленок» со стороны улицы Феоктистова. Планируется, что открытие памятника состоится в преддверии Дня города - Воронежу в этом году исполняется 435 лет.

Гавриил Троепольский родился в 1905 году в селе Ново-Спасское на Елани (ныне Новоспасовка Грибановского района Воронежской области). Его ключевые произведения - «Белый Бим Черное ухо», «Чернозем», «Здравый смысл».

Это один из первых воронежцев, кто был удостоен звания Почетного гражданина города. Дом, где жил Троепольский в Воронеже, находится как раз неподалеку от парка «Орленок».

С инициативой об увековечивании памяти автора обратился председатель Союза писателей России Николай Иванов. Губернатор Александр Гусев поддержал идею.

Профильным службам предстоит в сжатые сроки организовать и провести конкурс на лучший эскизный проект памятника. Финансирование, в том числе на изготовление монумента, будет выделено из муниципального бюджета.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что ему ближе идея реализации памятника в формате садово-парковой скульптуры, но окончательное решение будет принято по итогам открытого конкурса на лучший эскизный проект.

Напомним, обновленный воронежский парк «Орленок» планируют открыть весной 2021 года.