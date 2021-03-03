За неоплату парковки в центре Воронежа водителям отправили штрафы на сумму более 13 млн рублей

Согласовано решение о создании обособленного подразделения ООО «Городские парковки» в Воронеже в течение года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже сейчас организовано 6 тысяч платных парковочных мест. К 25 февраля 2021 года вынесено почти 9 тысяч постановлений за размещение транспорта на платной парковке без оплаты. С водителей требуют более 13 млн рублей.

Как сообщили 3 марта в пресс-службе мэрии, процент оплаты штрафов растет и в 2021 году составил 73%.

Напомним, в октябре 2017 года было заключено концессионное соглашение с ООО «Городские парковки» - они через год и запустили новую систему «стоянок» для автомобилей в центре Воронежа. Общий объем инвестиций - 116,3 млн руб.

Примечательно, что до 1 марта 2020 года начисление штрафов за неоплату парковки в арбитражных судах признавалось неправомерным. Поэтому практически никто из горожан за места не платил. Да и из-за пандемии COVID-19 с 30 марта по 12 мая 2020 года платные парковки работали в режиме выходного дня.

К слову, с октября 2018 года в доход бюджета Воронежа концессионер перечислил 31,954 млн рублей.

- По результатам проведенной управлением транспорта претензионной работы в адрес концессионера направлены требования об уплате неустойки за несоблюдение требований соглашения в размере почти 2,9 млн рублей, в том числе за нарушение содержания парковочного пространства (уборку парковок) - около 2 млн рублей. На текущий момент управлением транспорта рассчитана чистая прибыль в зачет окупаемости проекта: за 2018 год - 11,8 млн рублей, за 2019 - 2,5 млн рублей, - сообщил первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Согласовано решение о создании обособленного подразделения ООО «Городские парковки» в Воронеже в течение года.

Напомним, на днях в прокуратуре Воронежа сообщили о том, что направили представление по обнаруженным нарушениям закона в адрес ООО «Городские парковки». Напомним, ранее похожий материал направили в мэрию.