В Воронежской области от коронавируса умерли еще 19 человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Страшная болезнь – коронавирус – и не думает отступать. За последние сутки в Воронежской области от осложнений, вызванных ковидом, скончались еще 19 человек. О новых летальных случаях стало известно сегодня, 3 марта, после заседания регионального оперативного штаба.

Мероприятие с участием всех уполномоченных ведомств, в том числе региональных Роспотребнадзора и департамента здравоохранения проходит каждый четверг еженедельно. в среду, 3 марта.

Почти за год в области было зафиксировано 2 345 жертв инфекции.

О самом большом количестве умерших пациентов сообщили 25 февраля. Тогда врачи не смогли спасти 31 жизнь.

Что качается заболевших, то их число значительно уменьшилось. За минувшие сутки стало известно, что диагноз подтвердился у 286 человек. Всего заболевших коронавирусом в Воронежской области с начала пандемии уже 68 451.