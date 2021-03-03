В районе Воронежской области 10 котельных оказывают негативное воздействие на окружающую среду

За теплоснабжение в Таловском районе Воронежской области отвечает МУП «ТБО». В пользовании муниципального учреждения 24 газовые и 3 угольные котельные. Местная прокуратура решила проверить, насколько эти предприятия соблюдают законодательство об охране атмосферного воздуха.

Оказалось, что 10 объектов теплоснабжения оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Они до сих пор не поставлены на государственный учет и не имеют присвоенной категории негативного воздействия.

- Кроме того, предприятием не организован и не ведется производственный экологический контроль. Мероприятия при неблагоприятных метеорологических условиях МУП «ТБО» не разработаны и не принимаются, учет вредных выбросов загрязняющих веществ не осуществляется, - отмечают в прокуратуре Воронежской области.

В итоге было внесено представление руководству предприятия об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений).