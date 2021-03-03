В 2021 году дорожную разметку нанесут более чем на 200 воронежских улицах

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа

Мэрия Воронежа начала поиск подрядчика на нанесение горизонтальной дорожной разметки на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации 3 марта.

Начальная максимальная цена контракта – 139,9 млн рублей. Дата окончания подачи заявок – 15 марта. Сам аукцион состоится 17 марта. В этом году разметку планируется нанести более чем на 200 улицах Воронежа. В первую очередь работы выполнят на центральных улицах. Они должны быть завершены к маю. В качестве основного материала используют термопластик. Как показала практика, этот материал более долговечен, чем обычная краска.

Как отметил глава Воронежа Вадим Кстенин, последние годы городская администрация системно приводит улично-дорожную сеть в нормативное состояние и развивает ее. Большой объем работ выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря господдержке, удалось за короткое время полностью обновить главные магистрали города, а также улицы-дублеры и основные улицы, которые проходят в отдаленных микрорайонах.

Ранее градоначальник отмечал, что в этом году крупный ремонт намечен, прежде всего, в частном секторе, и на второстепенных дорогах. Обновят 35 улиц Воронежа. На эти цели будет выделено около 651,5 миллионов рублей.

– Но помимо хорошего покрытия, на дорогах обязательно должна быть и разметка – это важнейший элемент безопасности дорожного движения. Работы по ее нанесению должны начаться незамедлительно при наступлении благоприятных погодных условий, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Также мэр поручил управлению дорожного хозяйства в кратчайшие сроки провести дефектовку всей дорожной разметки. Необходимо устранить недостатки той, что наносилась в прошлом году.

– Весь объем, где износ линий после зимнего периода превышает допустимый, должен быть выполнен по гарантии подрядчиками за их счет без траты бюджетных средств, – поставил задачу Вадим Кстенин профильному управлению.

Также работы будут проводиться согласованно с дорожными и ресурсоснабжающими организациями. Чтобы не делать вхолостую на тех участках, где запланирован ремонт дороги или замена коммуникаций. Особое внимание уделят нанесению разметки у школ и детских садов.