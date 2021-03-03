В Воронеже отремонтируют КНС на улице Шишкова, где постоянно текут фекалии

В новогодние праздники машины буквально плыли в вонючей жиже Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Власти Воронежа начали искать подрядчика на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию канализационной насосной станции, из-за которой в Коминтерновском районе улицу неоднократно затапливало фекалиями. Проблемный участок расположен по улице Шишкова, 144/1.

Заказчиком выступило МКП «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства». Начальная максимальная цена контракта 2,1 млн рублей. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 26 марта.

Победитель должен будет в 4-месячный срок разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию КНС, ориентировочной производительностью 1000 м3 /час. В мэрии пояснили, что в ходе разработки проекта данная цифра может быть скорректирована.

Местные жители уже не раз жаловались на проблему – ей уже более четырех лет. Раз в месяц-два на Шишкова происходит очередная вонючая история. Зловонная жижа льется прямо из люка и в больших объемах.

Власти Воронежа отметили, что проблема с реконструкцией КНС назрела давно. Причина постоянных фекальных аварий – старое оборудование, которое плохо справляется с нагрузкой. А поскольку в районе идет активная застройка территории, то жителей становится все больше.

– Эта проблема меня сильно возмущает: постоянно люди жалуются на эти изливы. Выходом из ситуации будет установка нового мощного оборудования, которое справится с объемами стоков и тем мусором, который попадает в канализацию, – сказал мэр.