457,5 млн рублей направят на закупку новых автобусов для пассажирских перевозок в Воронеже и области

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Одной из основных тем совещания, которое прошло 3 марта, стала реализация в областном центре национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году на комплексный ремонт дорог со сплошной заменой покрытия в Воронеже будет направлено более 650 млн рублей. При этом основной акцент будет сделан на обновление второстепенных улиц, а также частного сектора, в том числе и там, где никогда не было твердого покрытия. Всего в текущем году по нацпроекту планируется полностью обновить 35 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью около 39 километров. Кроме того, на ремонт, строительство и адаптацию для маломобильных категорий граждан сети тротуаров в 2021 году запланировано почти 165 млн рублей.

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