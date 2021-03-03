В Воронеже будут отбирать девочек в академию «Факела»

Девочки, любящие играть в футбол, получат шанс стать профессионалами. Фото: с сайта ФК "Факел"

14 марта в манеже Platinum arena (улица Димитрова, 1/1) состоится отбор в женскую команду академии «Факела» имени Владимира Проскурина, недавно получившей официальную лицензию. На него приглашают девочек 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Начнется отбор в 9.00.

Подробнее об этом мероприятии можно узнать, позвонив по двум телефонам:

8-951-565-78-26 - Людмила Викторовна Шестопалова, тренер

8-908-141-45-54 - Вадим Анатольевич Эктов, главный тренер академии.