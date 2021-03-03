Бизнес-клиенты Tele2 в Воронеже стали потреблять больше интернет-трафика

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За отчетный период число B2B-абонентов в Воронежской области выросло на 6%, а выручка увеличилась на 17%.

Tele2 продолжает развивать корпоративное направление и фиксирует рост ключевых показателей в B2B-сегменте. Так, в 2020 году абонентская база мобильного оператора в Воронежской области увеличилась на 6%. Кроме того, Tele2 отмечает устойчивый рост сегмента B2G – число государственных организаций среди клиентов оператора выросло на 10%. Благодаря развитию клиентской базы выручка компании в корпоративном кластере выросла на 17%.

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