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В Воронежской области жена простила в суде мужа, жестоко избившего ее и годовалого сына

Он отделался обязательными работами
Юрий КОЗЛОВ
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Жена заступилась за избивавшего ее мужа, поэтому приговор ему оказался достаточно мягким.

Жена заступилась за избивавшего ее мужа, поэтому приговор ему оказался достаточно мягким.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Калачеевском районном суде вынесли приговор 42-летнему мужчине, который часто избивал годовалого сына и жену. Делал он это, когда напивался.

В сентябре 2020 года этот субъект, будучи в подпитии, поругался с женой, избил ее не только кулаками, но еще и обувной ложкой. А проснувшемуся годовалому малышу разбил лицо. У мальчика были синяки и ссадины.

В суде мужчина (если его можно назвать таковым) уверял, что бросил пить и теперь будет паинькой. Видимо, в своем представлении. Жена тоже была полна оптимизма и заявила, что желает с этим «мачо» жить и дальше. Похоже, в этой семейке по-настоящему жалко только ребенка. Да, все-таки есть одна неприятность у мужа – он должен будет 350 часов поработать на государство. В обязательном порядке.

Криминал