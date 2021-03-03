В Воронежской области мать, родившая сына и выбросившая его в ведро, оказалась многодетной

Матери, жутко расправившейся с нежеланным ребенком, грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета рассказали подробности кошмарного преступления в поселке Каменка. Напомним, в сентябре 2020 года местная жительница родила здорового ребенка, выбросила его в ведро, а потом закопала рядом с домом.

По данным следствия, у женщины уже было трое детей. Четвертого она не хотела и до последнего скрывала беременность не только от медработников и знакомых, но и от родственников. Родив сына в комнате общежития на улице Привокзальной, мамаша положила его в пластиковое ведро. Как потом показала экспертиза, мальчик захлебнулся околоплодными водами, отчего и умер. Убедившись, что ребенок мертв, ночью закопала его.

Как сообщили «КП» в прокуратуре Каменского района, вопрос о лишении родительских прав этой женщины пока рассматривается. Дело в том, что по отношению к другим своим детям – девочке, ходящей в детсад, и двум школьникам - она вела себя вполне нормально. Работала дворником, заботилась о них, одеты они были вполне прилично. Мужа у нее нет, до последнего времени жила она с детьми у своих родителей. Потом ей дали комнату в общежитии. Когда там проходил ремонт, она и совершила этот чудовищный поступок. Когда женщину разоблачили, мотивом преступления назвала то, что и трех детей содержала из последних сил, а на четвертого их уже не осталось.

- В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. По результатам психиатрической экспертизы ее признали вменяемой в момент совершения преступления– сообщил руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Игорь Долгих.

Матери, так жутко расправившейся с нежеланным ребенком, грозит до пяти лет лишения свободы.