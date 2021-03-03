В Воронеже с помощью фальшивого протокола общего собрания стали собирать деньги с жильцов за видеонаблюдение

В августе 2020 года на общем собрании жильцы многоквартирного дома № 8 «а» по проспекту Труда приняли решение об установке системы видеонаблюдения. По крайней мере, об этом говорит соответствующий протокол.

В качестве обслуживающей организации выбрали ООО «Цифровая связь». Абонентскую плату за видеонаблюдение утвердили в размере 120 рублей в месяц. Повторим: все решения были приняты якобы на общем собрании.

Почему якобы? Да потому что отдельные жильцы в решении не принимали участие, а вот их подписи в протоколе все-таки появились. Воронежцы уверены, что их просто подделали.

Раскрылось, что документ, мягко говоря, не отражает действительность после обращения одного из местных жильцов, пенсионера, в прокуратуру Коминтерновского района. Его удивило, что управляющая компания «РЭП-101» ему начислила плату за видеонаблюдение.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться, как такой протокол общего собрания собственников попал в управляющую организацию.

- Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Воронежу для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по факту подделки официального документа, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, - сообщили в региональной прокуратуре.

В то же время в самой УК «РЭП-101» отмечают, что управляющая компания в проведении этого собрания и оформлении протокола участия не принимала.

- Жители дома № 8 «А» по проспекту Труда сообщили нам о том, что приняли решение по поводу установки в здании видеонаблюдения. Собрание инициировали и самостоятельно провели активисты дома. Также своими силами они оформили протокол общего собрания от 5 августа 2020 года. Жители утвердили абонентскую плату 120 рублей в месяц с каждой квартиры. Монтажные работы проводились за счет ООО «Цифровая связь», которую жители выбрали в качестве обслуживающей видео оборудование. После того как к нам поступил протокол от жителей дома, мы проверили его на корректность заполнения и наличие кворума. После чего, согласно жилищному законодательству, оригинал направили в Государственную жилищную инспекцию, которая также его проверила и приняла. Напомним, согласно ст. 46 ЖК РФ, решение общего собрания собственников является обязательным для всех жильцов дома, в том числе тех, кто не участвовал в голосовании. Важно, что все собранные средства жителей дома по строке «видеонаблюдение» на уровне расчетного центра расщепляются и направляются напрямую в ООО «Цифровая связь», - подчеркнули в УК.