Стал известен график работы почты в Воронежской области в праздничные дни

7 марта для воронежских работников "Почты России" станет сокращенным рабочим днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воронежском отделении «Почты России» сообщили о графике работы в праздничные дни.

7 марта все почтовые отделения Воронежской области закроются на час раньше, чем обычно. А 8 марта будет для всех выходным днем.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с любого мобильного устройства