В Воронежской области женщине заплатили 10 тысяч рублей за фиктивный брак с узбеком

Брак узбек и россиянка заключили из корыстных интересов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лискинском районе внимание такой серьезной организации как ФСБ привела межнациональная свадьба. Свои отношения оформили местная жительница и гражданин Узбекистана.

- Оказалось, что этот брак фиктивный. Женщина согласилась на штамп в паспорте за 10 тысяч рублей. Узбеку свадьба нужна была, чтобы легализовать свое трудоустройство в России, - рассказали в прокуратуре Лискинского района.

Номер этот, как говорится, «не прокатил». Брак аннулировали, а узбеку вскоре придется отправляться назад, на родину.