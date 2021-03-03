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Общество

В Воронежской области женщине заплатили 10 тысяч рублей за фиктивный брак с узбеком

Гражданину азиатской страны этот союз нужен был для того, чтобы получить разрешение на работу в России
Юрий КОЗЛОВ
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Брак узбек и россиянка заключили из корыстных интересов.

Брак узбек и россиянка заключили из корыстных интересов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лискинском районе внимание такой серьезной организации как ФСБ привела межнациональная свадьба. Свои отношения оформили местная жительница и гражданин Узбекистана.

- Оказалось, что этот брак фиктивный. Женщина согласилась на штамп в паспорте за 10 тысяч рублей. Узбеку свадьба нужна была, чтобы легализовать свое трудоустройство в России, - рассказали в прокуратуре Лискинского района.

Номер этот, как говорится, «не прокатил». Брак аннулировали, а узбеку вскоре придется отправляться назад, на родину.