Подозреваемого в краже с банковской карты задержали воронежские полицейские

Фото из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты 80-летней женщины. Старушка потеряла ее в микрорайоне Никольское. Найти ее удалось по выписке из банка. Она показала, что за это время неизвестный спокойно расплачивался ею в магазинах.

Как рассказали в региональном главке 3 марта, таким образом пожилая женщина лишилась 8 тысяч рублей. Стражи порядка установили личность преступника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 47-летний воронежец.

Он признался, что нашел карту и, увидев на ней значок о бесконтактной оплате, решил воспользоваться. Подозреваемый приобрел продукты питания, табачные изделия и корм для кошки.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».