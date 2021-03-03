В Воронеже вор в медицинской маске украл бутылку вину, стоившую более 500 тысяч рублей

Вора так потянуло к элитному алкоголю, что он не смог удержаться. Фото: Андрей АБРАМОВ

28 февраля в ресторан Top Wine на улице Среднемосковской ворвался мужчина в медицинской маске. Он схватил элитное вино Petrus с прилавка и убежал. Одна бутылка такого алкогольного напитка стоит больше 500 тысяч рублей.

- Вора ищут. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Преступнику (если его, конечно, поймают) грозит до двух лет лишения свободы. Ну и, вероятно, возмещение ущерба, если он уже употребил внутрь баснословно дорогую жидкость.