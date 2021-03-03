Пытаясь купить тестомес через интернет, воронежец нарвался на афериста

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Покупка через интернет обернулась для 45-летнего Воронежца потерей крупной суммы денег. Мужчина захотел приобрести тестомес в подарок к 8 марта. Выбрать подарок решил на сайте бесплатных объявлений. Нашел понравившийся, связался с продавцом и тут же перевел мошеннику 60 тысяч рублей. Товар он должен был получить доставкой транспортной компании. Но технику ему так и не отправили, а объявление с сайта удалили.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 марта, в преддверии женского праздника 8 марта аферисты активизировались. Они активно действуют на сайтах, где можно приобрести подарки по заниженной цене. Злоумышленники предлагают все, что угодно – от женской косметики и брендовой одежды до бытовой техники.

Правоохранители рассказали воронежцам, как обезопасить себя от мошенничества. Внимательно изучайте текст объявления и, если есть сомнения, то не переводите деньги, не соглашайтесь на сомнительные условия сделки. Также нельзя передавать свои личные данные – паспортные или банковские якобы продавцу. И ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях. Для этого лучше загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки.