В Воронеже 8 марта отметят конкурсом «Мистер университета» и онлайн-концертами

Женщин ждет немало приятных сюрпризов - пусть многие из них будут и в формате онлайн. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте мэрии опубликовали план торжественных мероприятий на 8 марта.

Из необычных поздравлений можно отметить конкурс «Мистер университет», сопровождающийся концертом. Пройдет это действо в актовом зале ВГТУ (улица 20-летия Октября, 84). Начнется конкурс-концерт в 16.00.

Также анонсировали сразу несколько онлайн-концертов. К примеру, в Левобережном районе в Сети 6 марта будут транслировать праздничную онлайн-программу «С любовью к женщине». А в Коминтерновском видео-концерт «Самая красивая на свете». Он стартует 8 марта в 12.00. В районных клубах поздравлять женщин различными шоу-программами будут чаще всего в традиционном офлайн-формате.

Также на 8 марта пройдет много выставок, детских конкурсов на лучший подарок маме, поздравлений наиболее заслуженным женщинам, ветеранам, есть и концерты авторской песни. Все это многообразие мероприятий можно увидеть, скачав План мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта, на сайте мэрии