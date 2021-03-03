В Воронежской области женщина родила здорового сына и выбросила его в ведро

Изверга в женском обличье теперь будут судить. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Уголовное дело по кошмарному преступлению направили в суд в Каменском районе. Там мать с особым цинизмом убила своего новорожденного ребенка.

По данным следствия, в сентябре 2020 года 33-летняя жительница поселка Каменка родила здорового мальчика. И выбросила ребенка в ведро. А потом закопала в земле рядом с домом.

Теперь это существо женского пола будет отвечать перед судом по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 26 февраля в воронежском микрорайоне Шилово 43-летняя женщина, по данным следствия, зарезала свою 22-летнюю дочь, задушила 8-летнего сына и сама свела счеты с жизнью. Обнаружил тела всех своих самых родных людей отец семейства, вернувшийся с работы. Знакомая этой женщины потом вспомнила, что та буквально не отпускала маленького сына ни на шаг, - он постоянно был под присмотром. Подробнее об этом жутком преступлении читайте здесь