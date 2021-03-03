В Воронеже заработал светофор на смертельно опасном перекрестке

Светофор должен помочь снижению числа трагедий на дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «зебре» недалеко от дома № 93 на Московском проспекте 2 марта заработал светофор. Его установили еще в январе, но к электричеству подключили только сейчас.

Более тщательно регулировать движение в этом месте – жизненная необходимость. На одном из самых оживленных перекрестков Воронежа дорогу переходить приходится долго. И на большинство сознательных водителей может прийтись и некий неадекватный субъект, который вас не пропустит.

Так, например, случилось 21 августа 2016 года. Жительница Воронежа Галина Грошева переходила дорогу – хотела забежать в магазин. 11-летнего сына Диму оставила на тротуаре. Ее сбил красный «Фольксваген». Да так, что женщине пришлось ампутировать левую ногу выше колена. Виновника ДТП долго не могли вычислить, но потом все-таки задержали. Но приговорили его всего лишь к ограничению свободы и лишению прав на три года.