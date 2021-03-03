В Воронеже может появиться вице-мэр по внутренней политике

Планируется развивать непосредственное общение в соцсетях с воронежцами: чтобы поднимаемые в комментариях проблемы оперативнее находили отклик. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

3 марта администрация Воронежа направила в Гордуму предложение по введению новой должности - заместителя главы города, который будет отвечать за внутреннюю политику. Потенциальные кандидаты на эту должность пока не рассматривались.

Планируется, что новому вице-мэру будут переподчинены три структурных подразделения: управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управление информации и отдел по мобилизационной работе.

- Нужно усиливать диалог с разными политическими силами, в том числе, оппозиционными. Необходимо слышать их позицию, их предложения, тем более, когда они конструктивны, - прокомментировал предлагаемые изменения глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр также подчеркнул, что город много работает с общественниками в новых форматах, соответственно, профильное управление должно активнее включаться в этот процесс. Планируется развивать непосредственное общение в соцсетях с воронежцами: чтобы поднимаемые в комментариях проблемы оперативнее находили отклик. Под контролем нового вице-мэра механизм работы в данном направлении будет более упорядоченным.

В Воронежской области уже создан Центр управления регионом (ЦУР), который как раз организует оперативную связь людей и органов власти. Опять же заместитель главы города по внутренней политике будет взаимодействовать с этой региональной структурой.