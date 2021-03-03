МЧС предупредило воронежцев о сильном ветре

МЧС предупредило жителей региона о том, что на территории Воронежской области ожидается ухудшение погоды. Прежде всего оно связано с резким усилением ветра. Штормовое предупреждение со ссылкой на гидрометцентр распространило ведомство 3 марта.

Так, сильные порывы ветра по области будут достигать скорости до 15-18 м/с. Непогода будет бушевать с 6.00 до 18.00 в четверг, 4 марта.

Кроме того, спасатели убедительно просят автомобилистов не парковаться возле деревьев и ветхих конструкций. А пешеходам рекомендовано ходить подальше от стен домов, с крыш при таких порывах ветра возможно падение шифера.