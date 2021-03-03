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Общество

Под Воронежем пенсионер украл 24 тонны сои, чтобы купить лекарства больной жене

Мужчина признает свою вину, но объясняет свой поступок безысходностью.
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

На скамье подсудимых Бутурлиновского райсуда оказался 70-летний местный житель. Его обвиняют в краже 24 тонн семян сои в одном из хозяйств района, где он ранее трудился кладовщиком. Мужчина признает свою вину, но объясняет свой поступок безысходностью. У него на руках тяжелобольная жена. У нее нашли онкологию и на лечение потребовались немалые деньги.

По версии следствия, пенсионер ранее работал кладовщиком в местном хозяйстве, которому и принадлежала соя. Семена он продал некоему предпринимателю в период с 19 по 28 октября 2019 года. А кражу обнаружили только спустя год. За 24 тонны сои он выручил 540820 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о крупном хищении (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Пенсионер уже сознался в содеянном и пообещал компенсировать ущерб предприятию. Часть долга он уже погасил.