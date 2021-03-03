Коронавирус на утро 3 марта: Воронежская область – на пятом месте в России и по выздоровевшим, и по умершим

Расслабляться рано - коронавирус пока не побежден и по-прежнему очень опасен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Данные федерального оперативного штаба позволяют говорить о некоей стабильности. Воронежская область по всем показателям развития непростой ситуации с коронавирусом – на пятом месте среди других регионов России. По одному из них это вызывает осторожный оптимизм, по остальным двум - продолжает тревожить.

Так, анонсированный областными властями прорыв в 286 заболевших (меньше 290 заразившихся за сутки было только более четырех месяцев назад) – только пятое место среди худших по этому показателю регионов России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Всего, напомним, коронавирус диагностировали у 68 377 наших земляков

В то же время выздоровевших в Воронежской области больше, чем заразившихся – 321 человек. И эта цифра, если сравнить с другими регионами, вполне приличная. Больше людей, победивших эту болезнь, только в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Нижегородской областях. Всего с «ковидом» справились 62 663 наши земляка.

А вот по умершим картина по-прежнему тревожна. По федеральным данным, 2 марта умерли от «ковида» 16 жителей Воронежской области. Больше всего за прошедшие сутки смертей от коронавируса в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской областях. Данные регионального управления Роспотребнадзора по умершим, которые, как правило, отличаются от федеральных, за сутки 2 марта пока не обнародовали. Обычно в дни заседания оперштаба эту информацию дают только вечером. А сегодня именно такой случай.