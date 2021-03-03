Под Воронежем просившая милостыню женщина украла из дома золото

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Борисоглебске женщина, просившая милостыню, обворовала дом. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда 2 марта. Она стала фигуранткой уголовного дела о краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 36-летняя местная жительница в начале декабря 2020 года днем просила милостыню и еду, заходя в дома в переулке Песчаный. Подойдя к одному из жилищ, она увидела в двери забытые хозяевами ключи. Убедившись, что в доме никого нет, забралась туда. В гостиной в коробке нашла золотые украшения: женское обручальное кольцо, цепочку, крест и похитила их. Всего злоумышленница обокрала хозяев на 18 648 рублей. После этого скрылась с места преступления, а в дальнейшем распорядилась награбленным по своему усмотрению.

Ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.