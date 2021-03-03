В Воронежском зоопарке откроется новая площадка с зелеными мартышками и сурикатами

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В Воронежском зоопарке готовятся к открытию новой экспозиции с теплолюбивыми млекопитающими животными. В новый дом переедут самка яванской макаки, пара зеленых мартышек, а также маленькие обезьянки: саймири, сурикаты и сервал. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый зал в основном здании зоопарка откроется в ближайшее время. Экспозиция, помимо экспозиционной галереи и посетительской зоны, будет включать технические помещения для обслуживания животных и кормокухню. Летом будет предусмотрена и возможность для выгулов животных.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Уже закончены строительные, отделочные и интерьерно-декоративные работы. В помещении площадью более 230 м2 утеплили стены, залили полы, заменили кровлю, установили мансардные окна, организовали вольерные пространства, проложили новую канализацию и электропроводку, а также провели систему противопожарной сигнализации и видеонаблюдения.

В вольерах также создано комфортное пространство для животных: теплые полы и вентиляция, установлены деревянные конструкции и декорации из архитектурного бетона.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Для посетителей в новом зале создана специальная фотозона. Художественная концепция подчеркивает идею о тесной взаимосвязи человека и животных. Каждый вольер, по видению авторов, окошко в сказочный мир, где звери находятся как бы на более высокой ступени развития и осваивают заброшенные людские поселения, расположенные в разных уголках планеты.