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В Воронежской области поймали вора из Подмосковья, бегавшего от полиции восемь лет

За кражу трех тысяч рублей мужчина может сесть на четыре года
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчине, восемь лет бегавшему от полиции, грозит до четырех лет лишения свободы.

Мужчине, восемь лет бегавшему от полиции, грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Россошанские сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в краже, совершенной в 2012 году.

По данным полиции, в конце августа 2012 года тогда еще совсем юный мужчина участвовал в застолье у знакомых в Россоши. В разгар застолья он выхватил у одного из гостей, 56-летнего местного жителя, три тысячи рублей. И убежал.

56-летний мужчина подал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Однако молодого человека долго не удавалось поймать. Он подался на малую родину, в Подмосковье. Но, как говорится, сколько веревочка не вейся. На днях 27-летний мужчина навестил знакомых в Россошанском районе. О его визите узнали и полицейские. Вора задержали на одной из улиц Россоши. Он признал свою вину в давнишнем преступлении.

Уголовное дело возобновили. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Криминал