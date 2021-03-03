В Воронежской области поймали вора из Подмосковья, бегавшего от полиции восемь лет

Мужчине, восемь лет бегавшему от полиции, грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Россошанские сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в краже, совершенной в 2012 году.

По данным полиции, в конце августа 2012 года тогда еще совсем юный мужчина участвовал в застолье у знакомых в Россоши. В разгар застолья он выхватил у одного из гостей, 56-летнего местного жителя, три тысячи рублей. И убежал.

56-летний мужчина подал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Однако молодого человека долго не удавалось поймать. Он подался на малую родину, в Подмосковье. Но, как говорится, сколько веревочка не вейся. На днях 27-летний мужчина навестил знакомых в Россошанском районе. О его визите узнали и полицейские. Вора задержали на одной из улиц Россоши. Он признал свою вину в давнишнем преступлении.

Уголовное дело возобновили. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.