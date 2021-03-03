Воронежские предприятия и компании приглашают участвовать в футбольной Лиге чемпионов бизнеса

Даже любительские соревнования могут быть очень зрелищными. Фото: предоставлено организаторами турнира.

Организаторы корпоративных соревнований по футболу «Лига чемпионов бизнеса» объявляют о наборе участников на весенний сезон, стартующий 14 апреля.

Система проведения чемпионата основана на разделении команд по уровню мастерства. Это позволяет участвовать в соревнованиях сотрудникам любой компании, даже не имея в своем багаже серьезной спортивной и физической подготовки. Ведь корпоративный спорт и создан для того, чтобы заниматься физической культурой после работы. Итог – коллективы приобретают совместные приятные воспоминания и становятся настоящими командами, которые добиваются результата и в спорте, и в работе.

Период заявок на сезон «Весна-2021» продлится до 10 марта. Подробности на сайте: www.vrn.football.businesschampions.ru. По вопросам участия можно обращаться по телефону +7(906) 581-72-08.