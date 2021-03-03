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Общество

Воронежскую прокуратуру после сообщения о поборах в одном детсаду завалили жалобами на другие

Обращения родителей показывают, что проблема касается далеко не одного образовательного учреждения
Артем ИЛЬИН
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Жалоб на поборы много, прокуратура будет разбираться, насколько они обоснованны.

Жалоб на поборы много, прокуратура будет разбираться, насколько они обоснованны.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В прокуратуре Воронежа сообщили о новых жалобах на поборы в городских детсадах. Их обнаружили в ходе мониторинга интернета. Напомним, порочную систему добровольно-принудительного сбора денег с родителей вскрыли в детском саду № 75 на остановке Ильича.

Ни для кого в принципе не секрет, что мам и пап часто так или иначе просят помогать материально образовательному учреждению, где учат их чадо. Другое дело – не перейти ту тонкую грань, где просьба начинает больше напоминать приказание. Видимо, внимания прокуратуры удостоились родители, которых такие сборы больше всего «достали».

Сотрудники прокуратуры проверяют, насколько факты, изложенные в сообщениях в Сети, соответствуют действительности.

В мэрии тем временем напомнили, что никто, будь то представители образовательного учреждения или родительского комитета, не вправе оказывать давление на родителей или учеников в плане обязательной сдачи денег на те или иные цели. В случае, если их все равно требуют, необходимо обращаться в администрацию образовательного учреждения. Если меры не принимают – в городское управление образования либо в электронную приемную администрации