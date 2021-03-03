В «РВК-Воронеж» прошёл первый этап вакцинации от COVID-19

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Мероприятия проводилось с привлечением выездной бригады медиков городской клинической поликлиники №7 и с соблюдением всех рекомендаций Минздрава России.

Первый этап вакцинации на предприятии прошёл в помещениях здравпункта, где были созданы для этого необходимые условия. Сначала сотрудники заполняли анкету, потом проходили осмотр терапевта, и затем уже ставилась сама прививка. Привлечение выездной бригады позволило минимизировать контакт персонала с посетителями прививочных кабинетов в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, после вакцинации в начале рабочего дня сотрудники водоканала смогли продолжить свою работу.

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«Я сразу принял решение относительно прививки. Медики предупредили, что могут возникать лёгкие симптомы простуды или побаливать плечо. Но вот уже прошло несколько дней и чувствую себя прекрасно. А главное – теперь спокоен за себя, своих близких и коллег», - поделился впечатлениями начальник участка эксплуатации канализационно-насосных станций «РВК-Воронеж» Андрей Котов.

Персонал, получивший от медиков временный запрет на вакцинацию, сможет привиться позднее, после завершения ограничений по состоянию здоровья. Сотрудники, прошедшие вакцинацию, получили персональный сертификат прививок.

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«После первого этапа вакцинации я интересовалась самочувствием коллег. Лишь в одном случае были жалобы на температуру, но уже через сутки состояние нормализовалось. Несколько сотрудников сообщили о лёгком недомогании, которое, к счастью, быстро прекратилось. Теперь будем готовиться к получению второго компонента вакцины во второй декаде марта», - рассказала заведующая здравпунктом «РВК-Воронеж» Елена Пичугина.